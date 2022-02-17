Россиянина, который по-пьяни убил и расчленил трансгендера, признали виновным в превышении самообороны и освободили

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Юрия Яновского к году и 10 месяцам колонии общего режима по делу об убийстве трансгендерной женщины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал Яновского виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны (часть 1 статьи 108 УК РФ). Изначально ему вменялась статья об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

В итоге Яновского отпустили в зале суда — ему зачли в счет наказания время, проведенное под стражей.

Как установил суд, в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове пьяный Яновский «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» несколько раз ударил жертву ножом, что привело к ее смерти.

Туловище без головы и конечностей нашли через полгода после убийства в реке Мга в Ленинградской области. По данным « », погибшей оказалась 24-летняя трансгендерная женщина Джамшуд Хатамжонов, приехавшая в Россию из Узбекистана. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщали, что она была секс-работницей, а Яновский — ее «клиентом».

Яновского задержали в сентябре 2020 года. По данным полиции, он убил женщину, после того, как заподозрил, что та хочет усыпить его и обокрасть. // Медуза