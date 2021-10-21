Россиянина посадили на 24 года за убийство родителей и надругательство над дочерью

Жителя Рязанской области приговорили к 24 годам колонии строгого режима за убийство родителей и надругательство над дочерью. Об этом сообщает Рязанский областной суд.

Преступление было совершено 26 мая 2020 в поселке Старожилово. Пьяный мужчина поссорился с родителями, зарубил их топором, а после надругался над малолетней дочерью. Затем он закрыл ее в подвале и скрылся. Девочка смогла выбить доски пола и выбраться на свободу.

Преступника осудили по статьям «Убийство двух лиц» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», а также по статье «Незаконное лишение свободы».

Суд назначил преступнику 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. // МК