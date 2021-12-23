Россиянка придушила собственных детей и бросила на морозе, один ребенок погиб

В России в селе Прокудино Саратовской области случайная прохожая нашла в сугробе двух замерзших детей без верхней одежды, один ребенок погиб.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что от переохлаждения скончался 8-летний мальчик, а его сестра, 5-летняя девочка – в критическом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Как пишет Telegram-канал Shot, по факту произошедшего задержана их мать – 43-летняя Вера Зайцева.

С самого начала она заявляла, что выгнала детей на улицу, потому что «не видела их будущее». Потом сказала, что сначала они обморозились дома из-за поломки котла. А уже после задержания призналась, что душила их шарфом перед тем, как выбросить на холод.

«Вывело из себя то, что ребята капризничали – плакали и кричали. Об этом она сама заявила полицейским. Когда 8-летний мальчик и 5-летняя девочка перестали подавать признаки жизни, Зайцева вынесла их на улицу и оставила в овраге. После этого позвонила в скорую и уехала к матери в город Энгельс», – говорится в сообщении.

«Душегубка Зайцева о содеянном не жалеет. Во время допроса она было пыталась прикинуться не совсем адекватной, рассказывала полицейским про какие-то проблемы с головой, но затем сказала, что пошла на убийство собственных детей, потому что у них нет будущего. Они растут непослушными. И еще пожаловалась на тяжелые бытовые условия», – добавляется в сообщении.

Отмечается, что первым она начала душить 8-летнего сына, связав его. Потом развязала и переключилась на младшую дочку. После чего вынесла их на холод.

По факту смерти детей завели уголовное дело по статьям «убийство малолетнего совершенное с особой жестокостью» и «покушение на убийство двух малолетних». // УНИАН