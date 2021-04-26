Россиянка «удостоилась» розыска за съемку порно на священном вулкане Бали

Вдали виднелся древний храм

У властей Индонезии появились претензии к одной российской туристке, которую подозревают в оскорблении местных религиозных чувств.

Как говорится в сообщении местного новостного издания Jeg Bali, полиция Бали разыскивает «российскую порномодель», известную в узких кругах под псевдонимом Miha Nika. Именно она, считают правоохранители, снялась в порнографическом видео на вершине священного для местных жителей вулкана Гунунг-Батур.

Указывается, что непристойный ролик набрал более миллиона просмотров на крупнейшем порнохостинге, но в настоящее время заблокирован.

По версии следствия, ролик был снят еще в прошлом году. Теперь индонезийские правоохранители выясняют, остаются ли до сих пор на острове те туристы, кто был задействован в съемках порно.

«Наши офицеры вычислили точное место съемки — на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг, — заявил представитель полиции. — Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане».

По имеющимся данным, местные власти завели уголовное дело о «публичном непристойном поведении», максимальное наказание за которое — почти три года тюрьмы.

Life сообщает, что разыскиваемая россиянка — 22-летняя Вероника Т., которая вместе со своим партнером по бизнесу и не только занимается съемкой любительских роликов для взрослых, а затем продает контент профильным сайтам. // МК