Розслідування Смоленської катастрофи: у Польщі заявили про причетність Росії
Згідно з даними розслідування Польщі, причиною Смоленської авіакатастрофи став вибух у лівому крилі літака. До загибелі президента Леха Качинського причетна Російська Федерація
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spidersweb.
За словами голови підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишнього міністра національної оборони Польщі Антонія Мацеревича, слідство вже встановило точне місце й час вибуху.
Зазначається, що вибух стався на відстані 100 метрів до берези, при тому, що у місцевості не було жодних високих дерев або ж перешкод. Також були знайдені сліди вибухівки на 190 елементах літака Ту-154М.
Британська лабораторія, зі свого боку, підтвердила наявність тротилу й інших сполук у 89 із 238 досліджених зразків. Щобільше, були виявлені надлишкові кількості алюмінію щодо кремнію, що підтверджує термобаричний вибух оксиду етилену.
Як відзначив колишній міністр, Росія ускладнювала доступ до фрагментів літака, технічної документації й записів з кабіни ще з початку розслідування. Слідчі досі не побачили оригінального запису реєстраторів польоту, частини деталей й документів з військового аеродрому «Смоленськ-Північний».
Смоленська трагедія. Що відомо:
- авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 року під Смоленського неподалік від військового аеродрому «Смоленськ-Північний»;
- на борту літака перебувала делегація Польщі й особисто президент Лех Качинський;
- внаслідок авіакатастрофи загинули 96 людей;
- попередній звіт розслідування від 2011 року був визнаний недійсним. Ще тоді підкомісія заявила про те, що літак розбився через контрольоване зближення з землею;
- Мацеревич переконаний у тому, що звіт фальшивий й був зроблений під політичним тиском.