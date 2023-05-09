Розтин виявив відсутність органів у жертв релігійної секти в Кенії

Розтин трупів, знайдених у братських могилах, пов’язаних з релігійним культом у Кенії, виявив відсутні органи. У вівторок має відновитися новий раунд ексгумацій.

Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Виявлення масових поховань минулого місяця приголомшило глибоко релігійну країну з християнською більшістю.

Поліція вважає, що більшість тіл належать послідовникам самопроголошеного пастора Пола Нтенге Маккензі, якого звинувачують у тому, що він наказав їм померти з голоду, “щоб зустрітися з Ісусом”.

За словами головного державного патологоанатома, хоча голод, ймовірно, є основною причиною смерті, деякі з жертв, зокрема діти, були задушені, побиті або задихнулися.

У судових документах, поданих у понеділок, йдеться, що в деяких трупів було вилучено органи, а поліція стверджує, що підозрювані займалися насильницьким вилученням частин тіла.

“Звіти про розтин встановили відсутність органів у деяких тілах ексгумованих жертв”, – заявив головний інспектор Мартін Мунене в листі під присягою, поданому до суду Найробі.

“Вважається, що торгівля людськими органами була добре скоординована за участю кількох гравців”, – сказав він, не повідомивши подробиць про можливу торгівлю.

Мунене сказав, що Єзекіїль Одеро, відомий телеєвангеліст, якого було заарештовано минулого місяця у зв’язку з тією ж справою і звільнено під заставу в четвер, отримав величезні грошові перекази імовірно від послідовників Маккензі, які продали своє майно за наказом лідера культу.

Суд Найробі зобов’язав владу заморозити понад 20 банківських рахунків, які належать Одеро, на 30 днів.

Загалом 112 людей було підтверджено мертвими, заявив у вівторок міністр внутрішніх справ.

Було порушено питання про те, як Маккензі вдалося ухилитися від правоохоронних органів, незважаючи на історію екстремізму та попередні судові справи.

Колишній таксист здався 14 квітня після того, як поліція, яка діяла за наведенням, вперше проникла до лісу Шакахола, де досі виявлено близько 30 масових поховань.

Прокурори просять затримати батька сімох дітей, який заснував у 2003 році міжнародну церкву “Блага звістка”, ще на 90 днів, доки не буде завершено розслідування.