Румунія закриває російський Центр культури і науки через виправдання злочинів Росії в Україні

МЗС Румунії викликало російського посла, якому повідомили, що країна вирішила припинити діяльність російського Центру культури і науки в Бухаресті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Journal.

«На прохання міністра закордонних справ Богдана Ауреску посол рф в Бухаресті Валерій Кузьмін був викликаний у вівторок, 21 лютого 2023 року. Йому повідомили про рішення румунської влади припинити діяльність російського Центру культури та науки в Румунії», – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що російському послу нагадали про неодноразові ситуації, коли центр свідомо брав участь в акціях спотворення реальності та історичної правди на рівні румунської громадської думки.

«Своїми діями центр безповоротно відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів російської федерації в Україні», – зазначили в МЗС Румунії.

Як повідомляв Укрінформ, понад 120 міжнародних організацій та культурних закладів відмовилися від співпраці з росією з початку повномасштабного вторгнення в Україну.