У місті Буда-Кошелево, Гомельської області Білорусі, на спортивних змаганнях команда місцевої міліції вийшла з плакатами «Zадачу Vыполним», рашистськими символами та російськими стрічками на кепках.

До того ж свастики були виконані в кольорах прапору цієї країни. Це вже не вперше, коли лукашенківські карателі використовують символи російської агресії, зазначає телеграм-канал МКБ.

Білоруси протестували проти режиму Лукашенка у 2020 році, але ці протести були задушені і сьогодні Білорусь фактично перебуває під окупацією путінської Росії.