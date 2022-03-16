Сайты российских Арбитражных судов взломали — на их главных страницах появился призыв к импичменту Путина

Хакеры взломали сайты российских Арбитражных судов и разметили на их главных страницах призыв к импичменту Путина.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представительницу Арбитражного суда Амурской области Елену Горлову.

Главный редактор «Грати» Антон Наумлюк опубликовал (по ссылке полное изображение) скриншот сайта суда в Крыму. На главной странице написано: «Путин террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас ублюдки. !!! Импичмент !!! Свободу всем политзаключенным. Россияне, фашисты это вы! ****** [надоевшие] ***** [блин] дебилы. Вас **** [донимают] который десяток лет, а вы и рады. Как же я вас ненавижу «дорогие» соотечественники. ****** [надоевшие] мрази, ВЫ виноваты в том, что происходит в России и в Украине».

Аналогичное сообщение появилось на сайтах судов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Зауралья, а также Курска, Москвы и Краснодарского края.

«Взломаны заглавные страницы сайтов, на рабочий процесс суда это не повлияло. Картотека находится в рабочем состоянии. Такая ситуация во многих регионах, на Дальнем Востоке, насколько мне известно, не затронут сайт Камчатки», — отметила Горлова в разговоре с «Интерфаксом». // Медиазона