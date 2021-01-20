Самопровозглашенные российские «подопечные» отказались выдать России подозреваемых в убийстве Япончика

В генеральной прокуратуре Республики Абхазия заявили, что страна не может выдать России своих граждан, заочно арестованных по подозрению в убийство в 2009 году в Москве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Как поясняется, конституцией страны запрещено выдавать граждан Абхазии другому государству для осуществления уголовного преследования.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил о заочном аресте Астамура Бутбы и Нугзара Папава, которые, как предполагается, в июле 2009 года были исполнителями убийства Иванькова. Оба они имеют двойное гражданство, России и Республики Абхазия.

По версии следствия, Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, а Папава находился в угнанной машине с автоматом Калашникова и прикрывал отход киллера. // МК