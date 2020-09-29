Сантехники нашли человеческую плоть в трубах обвиняемого убийцы из канадского города Ошава

В суде по делу о двойном убийстве мужчины из канадского города Ошава в провинции Онтарио, слушаются ужасные подробности того, что, по утверждению обвинения, было попыткой обвиняемого избавиться от тела одной из жертв-подростков.

Адам Стронг не признал себя виновным в убийстве первой степени в смерти 18-летнего Рори Хэша и предполагаемой смерти Кандиса Фитцпатрика, отмечает сайт Torontovka.com,

Хэш пропал летом 2017 года, а Фитцпатрик исчез в 2008 году, и с тех пор о нем так и не было ничего слышно. Хэш пропал летом 2017 года, а Фитцпатрик исчез в 2008 году, и с тех пор о нем так и не было ничего слышно.

Стало известно, что в декабре 2017 года водопроводчики обнаружили в трубах дома Стронга то, что, по их мнению, было человеческой плотью, и вызвали полицию.

Когда следователи региональной полиции Дюрхэма отправились в дом Стронга, они обнаружили то, что оказалось частями тела Хэша в мусорных мешках в морозильной камере.

Следователи также нашли ДНК Фицпатрика на ноже для потрошения.