Сантехники нашли человеческую плоть в трубах обвиняемого убийцы из канадского города Ошава
В суде по делу о двойном убийстве мужчины из канадского города Ошава в провинции Онтарио, слушаются ужасные подробности того, что, по утверждению обвинения, было попыткой обвиняемого избавиться от тела одной из жертв-подростков.
Адам Стронг не признал себя виновным в убийстве первой степени в смерти 18-летнего Рори Хэша и предполагаемой смерти Кандиса Фитцпатрика, отмечает сайт Torontovka.com,
Стало известно, что в декабре 2017 года водопроводчики обнаружили в трубах дома Стронга то, что, по их мнению, было человеческой плотью, и вызвали полицию.
Когда следователи региональной полиции Дюрхэма отправились в дом Стронга, они обнаружили то, что оказалось частями тела Хэша в мусорных мешках в морозильной камере.
Следователи также нашли ДНК Фицпатрика на ноже для потрошения.