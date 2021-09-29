СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми РФ (відео)

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи РФ, які відбулися у вересні 2021 року. За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували голосування, але російські куратори «намалювали» в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії «Единая Россия».

Співробітники спецслужби встановили, що автобуси, які возили так званих «виборців» з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали «потрібну» картину у ЗМІ.

За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані «залежних бюджетників» та вводили їхні дані у систему без особистої участі «виборців».

Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити «явку» лише у приблизно 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів.

За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, що у «наспіх» виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка у такому документі також не вказується. То ж видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

Довідка: У 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила заяву, що спрощена процедура надання Росією громадянства чималій кількості мешканців Донецької і Луганської областей є посяганням на суверенітет України та суперечить духу й цілям Мінських домовленостей. Нагадаємо, що Євросоюз не визнає такі паспорти і закликав інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати такі юридично нікчемні документи.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

СБУ