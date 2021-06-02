Сенат Чехії розгляне відсторонення прокремлівського Земана від посади президента

Сенат Чехії на наступному тижні ухвалить рішення щодо пропозиції безпекового комітету про відсторонення від посади президента Мілоша Земана.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Czech Radio.

Згідно з заявою сенатського комітету з безпеки, Мілош Земан не справляється з посадою президента. Глава комітету сенатор Павел Фішер заявив, що особливо це проявилось у реакції Земана на події довкола вибухів у Врбетице, в організації яких Прага звинуватила агентів РФ.

У Чехії протестували проти міністра, яка підтримала версію Земана про вибухи на складах

«Я давно вважаю дії Мілоша Земана такими, що суперечать конституції. Кульмінацією в цьому сенсі стала його поведінка під час кризи, пов’язаної зі справою про вибухи в Врбетице. 28 квітня 2021 року всі фракції Сенату доручили комітету Сенату з питань зовнішньої політики, оборони і безпеки уважно вивчити, що зробив або упустив президент республіки в зв’язку зі справою Врбетице. Сенат має виняткове право контролювати президента і тому зобов’язаний розглядати дії президента», — заявив Фішер.

Він також підкреслив, якщо президент не здатний виконувати свої обов’язки, доречно зняти його з посади.

За словами Фішера, в своїх заявах, не тільки щодо справи вибухів, Земан показав, що він дезорієнтований, неправильно цитує Конституцію і інтерпретує реальність таким чином, що плутає причину з наслідками.

«Він не діє відповідно до своєї клятви, а щодо ЗМІ порушує Хартію основних прав і свобод», — підкреслив голова комітету.

Нагадаємо, 24 квітня після майже тижня мовчання Мілош Земан вперше прокоментував скандал щодо причетності агентів ГРУ до вибухів на військових складах у Врбетіце та заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Низка політиків обурилися виступом Земана. Зокрема, вони заявили, що він розкрив інформацію, яку не можна було повідомляти, а також — що його виступ поставив під сумнів дані, оприлюднені урядом, і «відкрив двері» для російської дезінформації.