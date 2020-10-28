Сестры изрезали ножом охранника магазина из-за просьбы надеть маски

В США жительницы Чикаго напали с ножом на охранника магазина, который призвал соблюдать масочный режим. Преступницами оказались две сестры — 21-летняя Джессика, а также 18-летняя Джейла Хилл.

Как сообщает Daily Mail, одна из девушек ударила мужчину, а в этот момент сестра достала нож. Младшая держала его за волосы, а старшая ударяла жертву ножом в грудь, спину, шею и руки.

Несмотря на множественные раны, охраннику удалось удержать девушек до приезда полиции. Теперь им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Самого охранника доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает. // МК