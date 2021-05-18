Федеральна торгова комісія США заявила про різке збільшення кількості шахрайських дій з використанням криптовалюти. Крім того, деякі зловмисники заробляють, прикриваючись іменем засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Зокрема, кількість повідомлень про шахрайство з використанням криптовалюти у США з жовтня 2020-го по квітень 2021-го зросла у 12 разів, порівнюючи з аналогічним періодом 2019-2020 років.

Частіше за все шахраї виманюють криптовалюту через вебсайти, пропонуючи начебто вигідне інвестування. Також популярним способом серед криптовалютних шахраїв є виманювання через застосунки та сайти для знайомств. При цьому на сайтах знайомств виманюють майже 20% усіх коштів.

За останні пів року шахраї освоїли новий вид виманювання криптовалюти – так звана фальшива благодійність. Зловмисники від імені знаменитостей просять перерахувати їм криптовалюту, обіцяючи повернути в кілька разів більше.

“Наприклад, за останні шість місяців користувачі повідомили, що надіслали понад два мільйони доларів у криптовалюті комусь, хто видавав себе за Ілона Маска”, – зауважили у Федеральній торговій комісії.

У регуляторі радять критично сприймати пропозиції щодо інвестування у криптовалюті.