Шестеро палестинців втекли з найсуворішої в’язниці Ізраїлю через каналізацію

Четверо втікачів були засуджені довічно.

Шестеро палестинців, засуджених в Ізраїлі за обвинуваченням в тероризмі, втекли з тюрми «Гільбоа» на півночі країни.

Про це повідомило управління тюрем Ізраїлю.

Newsru.co.il пише, що в цій в’язниці утримуються в’язні, засуджені до тривали термінів ув’язнення. Четверо з них, вказує Reuters, відбували довічні строки.

Керівництво руху «Ісламський джихад у Палестині» заявило, що організатором втечі є його представник Махмуд Ааріда. «Ісламський джихад» називає її «героїчної операцією, яка шокувала ізраїльську систему безпеки».

П’ятеро втікачів були представниками «Ісламського джихаду», шостий — один з лідерів Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) Захарія Зубейді. Він очолював угрупування «Бригади мучеників аль-Акси», що воювало проти Ізраїлю під час Другої палестинської інтифади у 2000-2005 роках.