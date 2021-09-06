Шестеро палестинців втекли з найсуворішої в’язниці Ізраїлю через каналізацію
Четверо втікачів були засуджені довічно.
Шестеро палестинців, засуджених в Ізраїлі за обвинуваченням в тероризмі, втекли з тюрми «Гільбоа» на півночі країни.
Про це повідомило управління тюрем Ізраїлю.
Newsru.co.il пише, що в цій в’язниці утримуються в’язні, засуджені до тривали термінів ув’язнення. Четверо з них, вказує Reuters, відбували довічні строки.
Керівництво руху «Ісламський джихад у Палестині» заявило, що організатором втечі є його представник Махмуд Ааріда. «Ісламський джихад» називає її «героїчної операцією, яка шокувала ізраїльську систему безпеки».
П’ятеро втікачів були представниками «Ісламського джихаду», шостий — один з лідерів Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) Захарія Зубейді. Він очолював угрупування «Бригади мучеників аль-Акси», що воювало проти Ізраїлю під час Другої палестинської інтифади у 2000-2005 роках.
Втікачі, які сиділи в одній камері, прорили тунель під туалетною кабіною та вибралися через каналізаційну шахту.
תיעוד: המנהרה ממנה ברחו האסירים מכלא גלבוע@moyshis
(צילום: דוברות שב»ס) pic.twitter.com/jeuSumY803
— כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021
Тюрма «Гільбоа» знаходиться всього в 4 км від кордону з Палестиною, тому ізраїльська поліція припускає, що втікачі вирушили саме туди. Проте існує ймовірність, що вони вирішили перейти кордон з Йорданією в 14 км східніше тюрми.
Вранці 6 вересня прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет обговорив даний інцидент з міністром внутрішньої безпеки Омером Бар-Левом. Глава уряду наголосив на винятковій серйозності інциденту і зажадав «системних зусиль» з боку сил безпеки. // LB.ua