Сімох українців затримали на нелегальній сигаретній фабриці в Польщі

На терені Мазовєцького воєводства викрили одну із найбільших фабрик цигарок, у якій затримали 16 чоловіків — 9 громадян Польщі і 7 громадян України

У Мазовєцькому воєводстві польські прикордонники під наглядом прокуратури з Білостоку припинили діяльність однієї із найбільших незаконних фабрик цигарок. Повідомляється, що під час операції затримано 16 осіб, 7 з яких – громадяни України. Вилучено понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет та понад 13 тонн готового тютюну.

За інформацією слідчих, група, яка займалася виготовленням незаконних цигарок, діяла від серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах. Членів групи підозрюють також у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема, до Німеччини та Великої Британії.

Незаконна фабрика знаходилася на території одного із маєтків на терені Новодворів. Правоохоронні органи виявили там дві великі виробничі цехи з фрезою та складами, розділені на декілька приміщень, заповнених картонними коробками із цигарками та готовим тютюном. У приміщеннях вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки із логотипами популярних тютюнових компаній та багато матеріалів для виробництва.

Згідно із повідомленням, під час операції використали гелікоптер для висадки на важко доступний терен, де знаходився увесь фабрично-складовий комплекс.

Вартість усього вилученого товару оцінили у приблизно 8 млн злотих (1,75 млн євро).

Під час операції затримали 16 чоловіків – 7 громадян України та 9 громадян Польщі. Затриманим висунуті обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одного із затриманих додатково обвинуватили у керуванні цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві тютюнових виробів, а також у незаконному продажі товарів, позначених підробленим акцизним знаком.

За висунуті обвинувачення їм загрожує до 10 років позбавлення волі. // Польське радіо