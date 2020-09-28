Ситуация в Карабахе: Армения прорабатывает планы эвакуации населения из региона

Армения прорабатывает возможность организации гуманитарных коридоров для эвакуации населения Нагорного Карабаха на случай, если ситуация в регионе продолжит обостряться.

Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в понедельник в эфире радиостанции “Говорит Москва”, передает УНН.

“Такие вопросы прорабатываются, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. — Мы надеемся, что до этого, конечно, не дойдет”.

Посол назвал необходимым проработку планов создания гуманитарных коридоров. “В том числе исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах”, — пояснил он.

Добавим, 27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны.