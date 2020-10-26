Скандал между Парижем и Анкарой: Эрдоган призвал турок не покупать французские товары

На фоне дипломатического конфликта между двумя странами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турков не покупать французские товары.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

“Как во Франции говорят „не покупайте турецкие товары“, так же и я обращаюсь к своей нации. Не покупайте французские товары”, — заявил президент во время выступления в Анкаре.

Ранее Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне.

Это произошло после того, как Эрдоган посоветовал Макрону “проверить свою психику” — так он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

Дипломатический скандал и резкую реакцию президента Турции вызвала речь Макрона после убийства под Парижем учителя Самуэля Пати, когда он заявил о необходимости борьбы с сепаратизмом в стране. Макрон заявил, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях. Глава государства также предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить “просвещенный ислам” в стране без иностранного влияния.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал оценки Эрдогана неприемлимыми. “Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль”, — написал Боррель.

Напомним, вчера Франция отреагировала на слова Эрдогана о том, что “Макрону нужно лечить психические расстройства”.