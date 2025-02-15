Скандальні чиновники Трампа звільнили десятки людей, не розуміючи, що ті відповідають за ядерну зброю ‒ CNN

У Конгресі занепокоєні можливими ризиками.

Адміністрація Дональда Трампа звільнила частину співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) – агентства, яке здійснює контроль за ядерним арсеналом США.

За словами джерел CNN, чиновники, які ухвалювали рішення, могли не усвідомлювати, що NNSA відповідає за управління ядерною зброєю країни. Водночас представник Міністерства енергетики заперечив масштаб звільнень, заявивши, що з агентства скоротили “менше 50 людей”, переважно адміністративних працівників і канцелярський персонал.

Серед звільнених виявилися співробітники, які працювали на об’єктах із розробки ядерної зброї, здійснювали нагляд за підрядниками та інспектували боєприпаси. Крім того, скорочення торкнулися фахівців зі штаб-квартири NNSA, які відповідали за розробку вимог та інструкцій для підрядників. Одне з джерел заявило, що цих працівників могли звільнити через нерозуміння їхньої ролі у сфері національної безпеки.

Скорочення в NNSA викликали занепокоєння серед членів Конгресу. Як повідомив CNN співробітник Конгресу, законодавці довели свою стурбованість до відома Міністерства енергетики. Зокрема, сенатори зустрілися з міністром енергетики Крісом Райтом, щоб обговорити наслідки цих звільнень.

Загалом у NNSA працює близько 1800 людей на різних об’єктах по всій країні. Єдиним підрозділом, якого не торкнулися скорочення, стало Управління безпечних перевезень ‒ воно відповідає за транспортування ядерної зброї територією США. // Дзеркало тижня