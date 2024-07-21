Служба держбезпеки Грузії допитує добровольців, які воювали за Україну
У Тбіліському міському суді опитано Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні
Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють, що їх викликають на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії. Про це повідомляє Sova.
«Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв’язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це… коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання», – розповів Чігладзе.
Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.
Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.
«Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм», – зазначив він у соцмережах. // ГлавкомTweet