Служба держбезпеки Грузії допитує добровольців, які воювали за Україну

У Тбіліському міському суді опитано Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють, що їх викликають на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії. Про це повідомляє Sova.

Зокрема, у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні.

«Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв’язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це… коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання», – розповів Чігладзе.

Його адвокат назвав цю справу політичною: «Зазначена справа абсурдна, не має жодного стосунку до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії».

Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

«Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм», – зазначив він у соцмережах. // Главком