СМИ: в России задержали маньяка, жертвами которого стали 32 женщины

В Татарстане задержан мужчина, который подозревается в совершении от 25 до 32 убийствах пенсионерок, сообщают источники «БИЗНЕС Online» в правоохранительных органах. Отмечается, что мужчину зовут Радик Тагиров, ему 38 лет.

Расследованием преступлений главное управление СК РФ. Свои преступления маньяк совершал еще с начала 2010-х годов, в 2017 за его поимку назначили награду – 3 млн рублей. Мужчина убивал пожилых женщин не только в Татарстане, но и в Марий Эл, Удмуртии, Чувашии и других регионах России.

Издание «Подъем» отмечает, что мужчина проникал в дома своих жертв, прикидываясь сантехником, после чего совершал расправу. Также он похищал некоторые ценности из домов жертв, но в правоохранительных органах уверены, что это не было для него главным.

Задержание Тагирова прошло по наводке федерального центра. Официально задержание пока не комментируют. // МК