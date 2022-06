«Смоленськ – це Литва»: литовський депутат потролив росіян та нагадав історію

Литовський депутат Матас Малдеїкіс заявив, що якщо росія скасує постанову про незалежність Литви, у відповідь буде скасовано договір 1634 року, який вимагатиме від путіна повернути республіці всі окуповані території.

«Якщо росія скасує визнання незалежності Литви 1991 року, Литва скасує Полянівський договір 1634 року і вимагатиме від путіна підкоритися владі Владислава IV і повернути Великому князівству всі окуповані території. Смоленськ – це Литва!» – написав депутат.

Також Малдеїкіс закликав росію вивести війська з України та білорусі.

«Я вимагаю негайного виведення російських військ із історичної сфери впливу Великого князівства Литовського, включаючи білорусь та Україну. Експансія росії на захід з моменту анексії Новгорода в 1478 є обурливою провокацією», – написав він.

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania’s independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE

