«Смоленськ – це Литва»: литовський депутат потролив росіян та нагадав історію

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Литовський депутат Матас Малдеїкіс заявив, що якщо росія скасує постанову про незалежність Литви, у відповідь буде скасовано договір 1634 року, який вимагатиме від путіна повернути республіці всі окуповані території.

«Якщо росія скасує визнання незалежності Литви 1991 року, Литва скасує Полянівський договір 1634 року і вимагатиме від путіна підкоритися владі Владислава IV і повернути Великому князівству всі окуповані території. Смоленськ – це Литва!» – написав депутат.

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Також Малдеїкіс закликав росію вивести війська з України та білорусі.

«Я вимагаю негайного виведення російських військ із історичної сфери впливу Великого князівства Литовського, включаючи білорусь та Україну. Експансія росії на захід з моменту анексії Новгорода в 1478 є обурливою провокацією», – написав він.

УНН

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