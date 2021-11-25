Собаки загризли хазяйку, яка спробувала розняти їхню бійку із сусідським псом

Жительку міста Х’юстон (американський штат Техас) загризли її власні улюблені собаки.

Трагедія сталася у дворі будинку 48-річної Тіффані Франджіоне.

Як повідомляє ABC, жінка намагалася розняти бійку, яка спалахнула між її собаками (сукою нечистої породи аляскинський хаскі та кобелем кане-корсо) та сусідським псом. Вони почали кидатися один на одного через огорожу.

Тіффані вирішила втрутитися у конфлікт. Схвильовані тварини перенесли свою агресію на господиню і роздерли її. Жінка померла від ран на горлі. Вона була мертва вже на момент прибуття поліції.

Чоловік загиблої віддав собак у притулок, де їх присплять. // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»