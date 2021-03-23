Сотрудника российского консульства во Франции заподозрили в торговле крадеными велосипедами

Гражданина России, который был сотрудником консульства Российской Федерации во французском городе Страсбурге, подозревают в перепродаже краденых велосипедов.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на France Bleu.

«Сотрудник консульства России в Страсбурге подозревается в перепродаже краденых велосипедов», — говорится в сообщении.

Речь идет о примерно 300 велосипедах, часто электровелосипедах, общей стоимостью в 100 тысяч евро.

Сообщается, что фактически расследование началось в начале февраля, вскоре после того, как украли электровелосипед бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанельо на улице возле французского представительства Совета Европы.

Через несколько дней он обнаружил свой велосипед среди объявлений на сайте Leboncoin, где его продавали за полцены. Ален Фонтанельо подал жалобу. Полиция договорилась о встрече с продавцом. Им оказался водитель российского дипломата.

Россиянина задержали, но вскоре отпустили. Когда следователи снова захотели с ним пообщаться, его работодатель ответил, что тот уехал в Россию из-за проблем со здоровьем.

В российском консульстве уточняют, что не будут комментировать этот случай.