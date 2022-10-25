Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів народів Росії

Для цього, як в самій росії, так і за її межами – в Європі, США та Україні будуть використані наявні «агенти впливу» в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.