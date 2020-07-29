Среди задержанных под Минском террорист Прилепин признал своих боевиков

Среди задержанных под Минском российских боевиков есть участники батальона российского писателя Захара Прилепина, принимавшего участие участие в войне против Украины на стороне террористической группировки «ДНР».

Об этом заявил сам Прилепин российскому сайту URA.RU

Ранее стало известно, что 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.