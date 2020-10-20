США аннулировали более 100 виз сотрудникам российской авиакомпании «Аэрофлот» по делу о контрабанде айфонов

Госдепартамент США отозвал 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» по делу о контрабанде электроники в Россию на 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США.

По версии следствия, они причастны к контрабанде электроники на сумму около $50 млн. В перевозке товара участвовали бывшие и действующие сотрудники российской авиакомпании «Аэрофлот». «Обвиняемые были членами международной сети контрабандистов, которая использовала сеть участников здесь и в России для обхода экспортных законов и правил США», — заявил прокурор Сет Дюшарм.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши, обвиняемые использовали для контрабанды коммерческие авиаперелеты, этот факт власти США называют «чрезвычайно опасным обстоятельством». В прокуратуре уточняют, что участники преступной схемы покупали в США электронику, в том числе краденую, и получали за это наличные от курьеров, в числе которых были сотрудники «Аэрофлота». Затем курьеры авиарейсами вывозили электронику в Россию без разрешения на экспорт. Следствие установило, в частности, эпизод, когда один из контрабандистов перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple стоимостью около 250 тыс. долларов.

Схема действовала как минимум с 2019 года, утверждают в релизе.

В деле о контрабанде 10 обвиняемых. Восемь арестованы: Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Двое человек скрываются, пишет Медиазона.