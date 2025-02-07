США наклали санкції на міжнародну мережу, яка постачає іранську нафту до Китаю

Сполучені Штати вводять санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує доходи від продажу нафти іранським військовим. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

“Ця мережа призначена для сприяння поставкам мільйонів барелів нелегальної іранської нафти до Китаю для фінансування Генерального штабу збройних сил Ірану через його підставну компанію Sepehr Energy. Доходи від цих продажів підтримують терористичні та проксі групи”, – йдеться у повідомленні 6-го лютого.

Окрім того, під санкції Сполучених Штатів потраплять судна “тіньового” флоту та керуючі компанії, які транспортують іранську нафту, зазначає Голос Америки.

У повідомленні Держдепу йдеться про те, що США використає всі інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності за його “дестабілізуючу діяльність та гонитву за ядерною зброєю, яка загрожує цивілізованому світу”.

Раніше, президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який має посилити санкційний тиск на Іран. У тексті указу йдеться про те, що його метою є “здійснення максимального тиску на уряд Ірану, позбавлення Ірану всіх шляхів до отримання ядерної зброї та протидія зловмисному впливу Ірану”.

Крім того, у вівторок, 4 грудня, президент Трамп заявив, що проінструктував своїх радників знищити Іран, якщо Тегеран уб’є його.