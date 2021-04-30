США рекомендуют своим гражданам покинуть Россию до 15 июня, если срок их визы истекает

Посольство США обратилось к американцам, которые находятся в РФ и срок их визы истекает. Граждан Америки призывают покинуть страну до 15 июня.

Американцы, которые хотят остаться в РФ, должны посетите местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы, сообщили в посольстве.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекает, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством», — говорится в сообщении.

Кроме того, Посольство США в России сократит штат на 75% в связи с запретом на наем иностранных граждан. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг. // РБК-Украина