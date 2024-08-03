США таємно розслідували ймовірне отримання Трампом $10 млн. від уряду Єгипту, — WP

За п’ять днів до того, як Дональд Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайний лист від організації, пов’язаної з єгипетською розвідкою. Він попросив банк “люб’язно зняти” майже 10 мільйонів доларів з рахунку організації готівкою.

Про це пише пише Washington Post.

Міністерство юстиції США ретельно перевіряло чи Трамп отримав гроші з Каїра, цим самим потенційно порушуючи федеральний закон, який забороняє кандидатам у США отримувати іноземні кошти.

Слідчі також намагалися дізнатися, чи могли гроші з Єгипта вплинути на рішення Трампа в останні дні його балотування в Білий дім влити в свою кампанію саме 10 мільйонів доларів власних грошей.

На ці питання, принаймні на думку кількох слідчих у цій справі, ніколи не буде відповіді, виявив The WP.

Особи обізнані зі справою, а також документами та записами розслідування, повідомили, що протягом декількох місяців після того, як стало відомо про отримання 10 млн готівкою, високопосадовці Міністерства юстиції заблокували доступ до отримання банківських документів прокурорів і агентів ФБР.

Справа була зупинена восени 2019 року, оскільки тодішній генеральний прокурор Трампа Вільям Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів для продовження розслідування Трампа.

А у червні 2020 року прокурор Барр, який очолив цю справу, закрив розслідування, посилаючись на “відсутність достатніх доказів”. // LB.ua