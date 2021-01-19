США вводят санкции в отношении российского судна, строящего «Северный поток-2»

В Министерстве экономики Германии выразили сожаление по поводу такого решения Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты сообщили Германии, что планируют ввести санкции против российского судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

Об этом сообщает Reuters.

Со своей стороны в Министерстве экономики Германии выразили сожаление по поводу такого решения Соединенных Штатов.

«Мы с сожалением принимаем это сообщение к сведению», — заявил представитель Министерства экономики в Берлине.

Отмечается, что санкции будут введены против российского трубопроводного корабля «Фортуна» и его владельца KVT-RUS.

Немецкий деловой дневник «Handelsblatt» ранее сообщал, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским санкциям (CAATSA).

Согласно данным портала Refinitiv, который специализируется на отслеживании судов, «Фортуна» все еще находится на якоре в Балтийском море вблизи Ростока на севере Германии.

Пресс-секретарь посольства США в Берлине заявил Handelsblatt, что Вашингтон продолжает принимать «все необходимые и соответствующие меры» для недопущения строительства «Северного потока-2».

«Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен мнениями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям», — сказал пресс-секретарь.

Правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по «Северному потоку-2», добавил он.

Ранее в понедельник представитель правительства Германии заявил журналистам, что взгляд Берлина на трубопровод остается неизменным, а именно, что «Северный поток-2» является проектом частного сектора.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства «Северного потока-2», а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против «Северного потока-2», окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Однако советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что американские санкции против газопровода «Северный поток-2» надо приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и привлеченными к проекту странами.

Россия надеется завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода «Северный поток-2» в первой половине 2021 года. // LB.ua