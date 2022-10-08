США запровадили санкції проти високотехнологічного сектору Китаю
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заходи експортного контролю, які передбачають заборону постачання Китаю напівпровідників, виготовлених із використанням американських технологій та обладнань.
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що ці обмеження можуть стати найбільшою зміною політики США щодо доставлення технологій до Китаю з 1990-х років. Якщо вони виявляться ефективними, то зможуть сповільнити китайську промисловість з виробництва мікросхем, змусивши американські та іноземні компанії, які використовують американські технології, припинити підтримку деяких провідних китайських фабрик і розробників мікросхем.
Крім того, раніше США додали найбільшого китайського виробника чипів YMTC і ще 30 компаній до переліку “неперевірених” юридичних осіб. Це означає, що їхня продукція не може бути проінспектована відповідними органами США, а отже, не підлягає використанню американськими компаніями.
Нові заходи суттєво обмежать експорт американського обладнання, зокрема з боку корпорацій Nvidia та AMD, китайським виробникам напівпровідників. Ще було розширено санкції щодо трьох ІТ-компаній із Китаю, які були внесені в “чорний список” у 2019 році.
У повідомленні наголошується, що рішення адміністрації Джо Байдена забороняє постачання великої кількості мікропроцесорів, які використовує Китай у комп’ютерах. Це обмеження також може вплинути на китайські дата-центри.
Водночас для того, щоб санкції були дієвими, США розраховує на участь в них інших країн. Також у Вашингтоні побоюються, що в довгостроковій перспективі це може послабити американський високотехнологічний сектор шляхом посилення конкурентів. // БуквиTweet