Стендап-коміка, автора мему про «чик-чирика», заочно засудили до 6 років колонії за «образу» Лукашенка

Стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили в Білорусі до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили правозахисний центр “Вясна“, “Радыё Свабода“.

Його справу заочно розглядали в Мінському міському суді.

39-річного гумориста звинуватили в “наклепі на президента” (ч. 2 ст. 367 КК), “образі президента” (ч. 1 ст. 368 КК) і “розпалюванні ворожнечі” (ч. 1 ст. 130 КК).

Слава Комісаренко – відомий стендап-комік, уродженець Білорусі. Щороку виступав з концертами в різних містах Білорусі.

Комісаренко неодноразово говорив про фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року в Білорусі та засуджував насильство з боку силовиків.

Також після виборів він часто жартував про самопроголошеного президента Лукашенка у своїх стендапах.

Комісаренко вважається головним популяризатором мему Чик Чирик про Лукашенка.

На початку 2021 року артисту заборонили виступати в Мінську, анулювавши гастрольні посвідчення.

У січні 2022 року Комісаренка заявив, що КДБ Білорусі оголосило його в розшук. За його словами, білоруські силовики йому “дзвонили і писали”, але він на той момент уже виїхав з Білорусі. // УП