Суд присяжних зобов’язав Дональда Трампа виплатити $5 млн. письменниці, якої домагався 30 років тому

Федеральний суд Манхеттена у вівторок визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на CNN.

Присяжні визнали, що Трамп домагався Керролл у 1996 році в примірочній торгового центру в Нью-Йорку у 1995 або 1996 році, і експрезидента зобов’язали виплатити майже два мільйони доларів компенсації за звинуваченням у побоях.

Також присяжні визнали обґрунтованим звинувачення Трампа в наклепі з боку Керролл (той у 2022 році у дописі у своїй соцмережі Truth Social назвав звинувачення “брехнею”) й зобов’язав виплатити ще три мільйони доларів.

Водночас експрезидента США не визнали винним у зґвалтуванні. Оскільки позов є цивільним, він не загрожував Дональду Трампу ув’язненням чи іншим кримінальним покаранням.

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли Дональд Трамп був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона “не його тип”.

Тоді як колишнього президента Сполучених Штатів звинуватили у домаганні чи зґвалтуванні кілька інших жінок, справа Керролл стала першою, в якій було ухвалено вирок.

Як відомо, Трамп став першим експрезидентом США в історії, якому висунули кримінальні звинувачення – у зв’язку з фальсифікацією ділової документації для приховування шкідливої інформації напередодні президентських виборів 2016 року.

На цьому тлі восени минулого року Дональд Трамп оголосив про наміри вкотре поборотись за посаду президента США на виборах у 2024 році й нині має найвищі шанси отримати номінацію Республіканської партії.