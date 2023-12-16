«Суд століття»: відомий кардинал Ватикану може опинитись за ґратами через розтрату церковних коштів

Колись впливовий кардинал Ватикану може опинитись за ґратами за звинуваченням у розтраті церковних коштів та зловживанням службовим становищем.

Про це пише CNN.

Процес, який називають “судом століття” розглядали у кримінальному суді Ватикану 2,5 роки. На лаві підсудних опинились 10 осіб, серед яких – вперше в історії – кардинал Джованні Анджело Беччіу, який колись був однією з найвпливовіших фігур Ватикану. Він обіймав посаду заступника у Державному секретаріаті Святого Престолу.

На цій посаді він мав можливість відвідувати Папу Римського у будь-який час. Його навіть вважали потенційним наступним понтифіком.

Вирок у справі кардинала винесуть 16 грудня. У Ватикані є декілька тюремних камер, однак якщо термін ув’язнення буде тривалим – кардинала переведуть в італійську в’язницю.

Сам кардинал неодноразово заперечував висунуті проти нього звинувачення. Однак коли судові розгляди лише починались, Папа Франциск усунув Джованні Анджело Беччіу з посади керівника департаменту Ватикану для канонізації святих та позбавив права голосу на майбутньому конклав.

Судовий процес став критичним випробуванням для Папи Франциска та його тривалої боротьби за забезпечення прозорості та підзвітності фінансів Ватикану. Упродовж свого понтифікату Папа намагався очистити банк Ватикану, створити систему фінансового регулювання та подолати контрагентів і конфлікт інтересів.

У центрі судового процесу була купівля Ватиканом великої нерухомості в районі Челсі на південному заході Лондона, спочатку побудованої як автосалон для універмагу Harrods.

Святий Престол витратив близько 400 000 000 доларів на угоду протягом кількох років, але в результаті втратив 150 000 000 доларів після продажу активу.

Прокуратура Ватикану стверджувала, що церква втратила мільйони, заплативши занадто багато за майно, в той час, як серія посередників заробила величезні суми, а ті, хто відповідав за угоду, проявили непрофесійність.

Спочатку Святий Престол інвестував 200 000 000 доларів у фонд, яким керував Раффаеле Мінчіоне, італійський фінансист із Лондона, який контролював 45% акцій власності у Челсі. Початкові інвестиції були дозволені, коли кардинал Беччіу був керівником апарату. Другою половиною будівлі володів Мінчоне.

За планом, будівлю повинні були перетворити на житлові будинки, але Ватикан був незадоволений інвестиціями, які, як стверджували прокурори, завдали церкві великих збитків.

За їх словами, Мінчіоне переоцінив будівлю, а Державний секретаріат не був поінформований про іпотеку в розмірі 75 000 000 фунтів стерлінгів на майно. Наступник Беччіу, Едгар Пенья Парра, вирішив повністю купити будівлю, але йому довелося заплатити значну суму Мінчоне.

Згодом ще один фінансист, Джанлуїджі Торці, був покликаний, щоб допомогти придбати нерухомість, але його звинувачують у структуруванні угоди, яка залишила йому контроль над будівлею, а Ватикан придбав “порожній ящик”.

Вищі посадові особи Ватикану сказали, що не були належним чином поінформовані про це і потім були змушені заплатити Торзі мільйони, щоб вийти з угоди.

Ватикан оголосив, що судовий процес розпочнеться в липні 2021 року, а прокурори пред’являть 500-сторінковий обвинувальний висновок із детальним описом передбачуваних злочинів.

І Торзі, і Мінчіоне є одними з 10 обвинувачених у справі, яка розглядалася в спеціальній кімнаті в музеях Ватикану. Торзі постав перед судом за вимагання, відмивання грошей, шахрайство та розтрату, тоді як Мінчоне були звинувачені в розтраті, зловживанні службовим становищем, шахрайстві та відмиванні грошей. Обидва звинувачення проти них відкинули. Мінчоне також порушив судовий позов проти Святого Престолу в судах Лондона.

Хоча регуляторні органи у 2021 році постановили, що Святий Престол досяг прогресу у своїх фінансових реформах, вони наполягали на тому, що йому потрібно активізувати свої зусилля щодо судового переслідування протиправних дій, у тому числі вищих священнослужителів.

Тоді з’явилася новина про те, що судовий процес, який вперше включатиме кардинала як одного з обвинувачених, продовжиться, і Беччіу стане першим кардиналом, якому пред’явлено кримінальне звинувачення у суді Ватикану. Щоб це сталося, Франциску довелося змінити закон, щоб дозволити єпископам і кардиналам постати перед судом Ватиканського трибуналу. Раніше вони мали імунітет від кримінального переслідування.

Беччіу відповідав, коли було схвалено початкові інвестиції в угоду з нерухомістю в Лондоні з використанням церковних коштів.

Його також звинуватили в розтраті понад 125 000 євро церковних коштів у благодійній організації на Сардинії, якою керує його брат, і дозволі на виплати 575 000 євро від Державного секретаріату Сесілії Мароньї, нібито “консультантці з безпеки”, щоб допомогти звільнити монахиню, викрадену в Африці.

Прокуратура Ватикану стверджувала, що ці гроші були використані Мароньєю в особистих цілях, включаючи понад 54 000 доларів, витрачених на одяг, взуття та модні аксесуари від таких відомих брендів, як Prada, Gucci та Hermes.

Маронью, якій за 40, прозвали “жінкою кардинала” через її зв’язок із Беччіу. Під час судового засідання було показано фотографії, зроблені Мароньєю у квартирі кардинала та опубліковані в соціальних мережах із підписами “почуваюся як вдома” та “мій рай”.

Коли поліція Ватикану повідомила Беччіу, що гроші, передані Мароньї, використовувалися не за призначенням, він попросив їх нікому не повідомляти про це, “оскільки це завдасть серйозної шкоди йому та його сім’ї”.

Маронья заперечує будь-які правопорушення та розповіла італійській газеті Corriere della Sera, що витратила кошти Ватикану на гонорари собі та співробітникам, подорожі та інші витрати на життя.

Вона наполягала на тому, що розробила “мережу зв’язків в Африці та на Близькому Сході”, щоб допомогти ватиканським дипломатам і місіонерам.

Також під час судового розгляду суд заслухав таємно записану телефонну розмову Беччіу з Папою, де він випитував у Понтифіка, чи погодив він виплату коштів для звільнення викраденої черниці.

Згідно зі стенограмою, Папа сказав, що “туманно” пам’ятає дискусію про виплати, але неодноразово просив Беччіу пояснити, чого він хоче в письмовій формі. // Букви