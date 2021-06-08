Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор экс-командиру боснийских сербов Ратко Младичу

Апелляционный суд в Гааге утвердил пожизненный приговор бывшему генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Международный остаточный механизм ООН для уголовных трибуналов.

«Апелляционная палата полностью отклонила апелляционную жалобу обвинения, при этом судьи Нгум и Пантон не согласились, и соответственно подтвердила вывод Судебной палаты, что господин Младич не виновен в геноциде по пункту 1 обвинительного акта в отношении преступлений, совершенных против боснийских мусульман и боснийских хорватов в определенных муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Апелляционная палата подтвердила наказание в виде пожизненного лишения свободы, назначенное господину Младичу Судебной палатой», — говорится в сообщении.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны.

Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов — инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

Сам Ратко Младич считает ошибочным вынесенный ему приговор о пожизненном заключении.

Ратко Младич в годы войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х командовал армией боснийских сербов и, по мнению трибунала, виновен в убийстве тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины. Главное из преступлений — массовое убийство 8000 мусульман в Сребренице.