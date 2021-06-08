Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор экс-командиру боснийских сербов Ратко Младичу

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Апелляционный суд в Гааге утвердил пожизненный приговор бывшему генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Международный остаточный механизм ООН для уголовных трибуналов.

Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор экс-командиру боснийских сербов Ратко Младичу

Ратко Младич

«Апелляционная палата полностью отклонила апелляционную жалобу обвинения, при этом судьи Нгум и Пантон не согласились, и соответственно подтвердила вывод Судебной палаты, что господин Младич не виновен в геноциде по пункту 1 обвинительного акта в отношении преступлений, совершенных против боснийских мусульман и боснийских хорватов в определенных муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Апелляционная палата подтвердила наказание в виде пожизненного лишения свободы, назначенное господину Младичу Судебной палатой», — говорится в сообщении.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны.

Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов — инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

Сам Ратко Младич считает ошибочным вынесенный ему приговор о пожизненном заключении.

Ратко Младич в годы войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х командовал армией боснийских сербов и, по мнению трибунала, виновен в убийстве тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины. Главное из преступлений — массовое убийство 8000 мусульман в Сребренице.

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