Суд в США приговорил к 20 годам тюрьмы за секс-торговлю подругу финансиста Эпштейна

Младшая дочь британского медиамагната, лорда Роберта Максвелла Гислен осуждена к 20 годам тюрьмы за пособничество обвиненному в секс-торговле Джеффри Эпштейну. Американский миллионер и финансист был арестован в 2019 году и покончил с собой в тюрьме, а Гислен Максвелл суд присяжных признал виновной декабре 2021-го, отмечает Forbes.

Окружной суд Манхеттена приговорил Гислен Максвелл, бывшую подругу американского финансиста Джеффри Эпштейна и дочь британского медиамагната Роберта Максвелла, к 20 годам тюремного заключения за секс-торговлю несовершеннолетними девушками. Приговор вынес во вторник, 28 июня судья Элисон Натан, передает Bloomberg.

В декабре 2021 года суд присяжных признал Максвелл виновной в том, что она способствовала вовлечению юных девушек в сексуальную эксплуатацию. Обвинение утверждало, что она в 1990-х и начале 2000-х годов «поставляла» миллионеру девочек младше 18 лет: втиралась к ним в доверие и склоняла к сексу с американским финансистом и миллионером Джеффри Эпштейном, а иногда и сама участвовала в нем. Эпштейн был в то время другом и любовником Максвелл, сейчас ей 60 лет.

Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где он ожидал начала судебного процесса, его смерть признали самоубийством. Эпштейну было 66 лет на момент смерти. Максвелл была арестована 2 июля 2020 года. Ей грозило до 35 лет тюрьмы по предъявленным обвинениям в секс-торговле и лжесвидетельстве.

Долгое время Максвелл вела хозяйство в домах Эпштейна, на его ранчо и частном острове. По версии гособвинения, она подбирала девушек не только Эпштейну, но и его влиятельным и богатым друзьям. Круг общения Эпштейна включал многих влиятельных людей, в том числе бывшего президента США Билла Клинтона и миллиардера и владельца Victoria’s Secret Лесли Векснера. После ареста миллионера все его известные знакомые дистанцировались от него. В деле оказался замешан британский принц Эндрю, герцог Йоркский, сын королевы Елизаветы II.

Одна из главных обвинительниц Максвелл и Эпштейна — американка Вирджиния Джуффре — рассказала в 2019 году, что по просьбе Максвелл (которая и представила Джуффре Эпштейну) была вынуждена заниматься сексом с принцем. Она познакомилась с Эпштейном в 16 лет, в дальнейшем, как утверждает девушка, ее «одалживали» для секса с влиятельными друзьями финансиста. В феврале принц и Джуффре заключили досудебное соглашение, по которому сын британской королевы пожертвует значительную сумму обвинявшей его в трех случаях принуждения к сексу американке.