Суд відхилив прохання Трампа відкласти розгляд справи про виплату грошей порнозірці «за мовчання»

Колишній президент США намагається відкласти розгляди справ до завершення виборів.

Апеляційний суд Нью-Йорка відхилив прохання колишнього президента США Дональда Трампа про перенесення судового процесу в кримінальній справі про виплату грошей порнозірці Стормі Деніелс “за мовчання”. Про це повідомляє The Guardian.

Рішення було прийнято в понеділок, 8 квітня, за тиждень до початку відбору присяжних.

Адвокати Трампа стверджували, що судовий процес має бути відкладений, поки вони шукатимуть інше місце проведення розгляду.

У понеділок Трамп був готовий подати позов проти судді у справі про гроші “за мовчання”, писало видання New York Times. Метою було затягнути судовий процес і оскаржити наказ судді про нерозголошення інформації, накладений на Трампа.

“Нестандартний крок Трампа – по суті, апеляція у формі судового позову – навряд чи матиме успіх, особливо так близько до судового розгляду”, – йдеться в статті.

Трамп не визнає себе винним. Він неодноразово критикував суддю у цій справі Хуана Мерчана і членів його родини, звинувачуючи їх у політичній упередженості.

Судовий розгляд розпочнеться в окрузі Нью-Йорка Мангеттен наступного понеділка, 15 квітня, і стане першим кримінальним процесом за участю колишнього президента США.

Очікується, що Трамп також звернеться до апеляційного суду з проханням перенести судовий процес з Мангеттена, де переважають демократичні сили.

Справа ґрунтується на звинуваченнях у тому, що колишній президент сфальсифікував записи своєї компанії, аби приховати справжню мету платежів Деніелс на 130 тисяч доларів під час президентської кампанії 2016 року, щоб змусити її не розповідати про зв’язки з Трампом роками раніше.

Окрім справи про гроші за “мовчання”, Трампу пред’явлено ще 54 кримінальних звинувачення: 40 у Флориді, за те, що він зберігав секретні документи після відходу з посади, і 14 за спробу скасувати результати виборів 2020 року – десять у Джорджії і чотири у Вашингтоні, округ Колумбія. Трампу також загрожують багатомільйонні штрафи у двох цивільних справах.

Заперечуючи всі правопорушення і заявляючи про політичні переслідування, Трамп намагається відкласти всі судові процеси до завершення президентських виборів у листопаді. Якщо він переможе чинного президента демократа Джо Байдена і повернеться в Білий дім, то зможе зняти федеральні звинувачення у справі щодо секретної інформації та звинувачення у підриві виборів 2020 року. Однак, зі звинуваченнями на рівні штату буде складніше. // Дзеркало тижня