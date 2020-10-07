Светлана Тихановская пожелала встретится с Путиным, Россия объявила ее в розыск

МВД России объявило в межгосударственный розыск бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных российского ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Напомним, что фактически победившая на выборах президента Беларуси, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и понять, почему он оказывает поддержку главе республики Александру Лукашенко.

Тихановская провела встречу с представителями белорусской диаспоры в Берлине. Там ей задали вопрос, с кем из лидеров она хочет встретиться. Тихановская ответила, что с Путиным.