Свідок з України впізнав росіянина, якого судять в Берліні за вбивство чеченця Хангошвілі

Ймовірного кілера вважають агентом ФСБ

У суді Берліна, де розглядають справу про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, у вівторок, 26 жовтня, допитали свідка з України.

Як повідомляє «Німецька хвиля», 55-річний підприємець з Харкова на ім’я Олександр впізнав обвинуваченого у вбивстві як свого свояка (чоловіка сестри дружини) — Вадима Миколайовича К. Він також заявив, що обвинувачений є співробітником російських спецслужб у званні полковника.

Нагадаємо, Хангошвілі застрелили в парку Малий Тіргартен у самому центрі Берліна 23 серпня 2019 року. У Росії влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чеченець шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Хангошвілі був польовим командиром під час другої чеченської війни. Він воював на боці Шаміля Басаєва і Абу Валіда, пізніше — Аслана Масхадова. З 2002 року Хангошвілі був у російському розшуку за підозрою в тероризмі. За словами голови Німецько-Кавказького товариства Еккехард Маса, він був у розстрільному списку чеченців, які живуть за кордоном.

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції в грудні 2019 року назвав Хангошвілі «абсолютно кривавим убивцею», який «тільки в одній з акцій на Кавказі знищив 98 осіб» і причетний до організації вибухів у Московському метро.

Убивця Хангошвілі приїхав до Німеччини через Францію з новеньким закордонним паспортом на ім’я Вадим Андрійович Соколов, з датою народження 20 серпня 1970 року. Такої людини не існує в жодній базі, включаючи базу російських паспортів. Пізніше вбивцю, якого затримали одразу після злочину, впізнали як Вадима Красікова. Його вважають агентом ФСБ.

У жовтні 2020 року його почали судити в Берліні. // LB.ua