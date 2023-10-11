Татарстан «прогнувся» перед «кремлівськими», запропонувавши карати тих, хто виїхав з РФ, за «зловживання свободою слова»

Татарстан запропонував карати тих, хто виїхав з РФ за «зловживання свободою слова»

Про це повідомляє російський“Коммерсант”.

Держрада Татарстану запропонувала Держдумі РФ внести зміни до чинного Кодексу адміністративних правопорушень (КоАП) РФ, які дозволяють карати тих, хто залишив Росію за “зловживання свободою слова, дискредитацію армії РФ та екстремізм”. Законопроєкт сьогодні був схвалений членами парламентського комітету.

Парламентарії вважають за необхідне також передбачити можливість притягнення до відповідальності тих, хто виїхав з РФ за: