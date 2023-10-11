Татарстан «прогнувся» перед «кремлівськими», запропонувавши карати тих, хто виїхав з РФ, за «зловживання свободою слова»
Татарстан запропонував карати тих, хто виїхав з РФ за «зловживання свободою слова»
Про це повідомляє російський“Коммерсант”.
Держрада Татарстану запропонувала Держдумі РФ внести зміни до чинного Кодексу адміністративних правопорушень (КоАП) РФ, які дозволяють карати тих, хто залишив Росію за “зловживання свободою слова, дискредитацію армії РФ та екстремізм”. Законопроєкт сьогодні був схвалений членами парламентського комітету.
Парламентарії вважають за необхідне також передбачити можливість притягнення до відповідальності тих, хто виїхав з РФ за:
- поширення у ЗМІ та Інтернеті “недостовірної суспільно значущої інформації, що створює загрозу громадському порядку або перешкоди для інфраструктури”;
- образа глави держави, чиновників та державних символів;
- порушення ненависті чи ворожнечі;
- публічні заклики до порушення територіальної цілісності РФ;
- дискредитація Збройних Сил РФ;
- заклики до запровадження обмежувальних заходів проти РФ та її громадян.
Також Держрада Татарстану запропонувала продовжити термін притягнення до адміністративної відповідальності за згаданими статтями до двох років.
За всіма цими статтями зараз передбачені штрафи (до 400 тис. руб.), а за деякими виправні роботи.
Очікується, що даний законопроєкт буде розглянутий на сесії Держради у жовтні, а потім його направлять до Держдуми РФ. // Букви