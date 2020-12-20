Тело работавшего над вакциной от коронавируса биолога нашли с ножевым ранением в Петербурге

Идет следствие

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погиб 45-летний российский биолог с мировым именем Александр Каганский, который в работал в университетах разных стран по поиску лекарства от рака, а в последнее время в Шотландии занимался разработкой вакцины от коронавируса.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, Каганский приехал в Петербург, чтобы навестить могилы родителей. Остановился он у своего старого школьного приятеля — медиаменеджера Игоря Иванова.

Однако ночью тело Каганова было найдено под окнами дома. Предварительно установлено, что смерть наступила от падения с высоты, но на теле ученого нашли еще и ножевое ранение. Полиция считает, что между друзьями могла произойти ссора, а затем потасовка, во время которой Иванов нанес Каганскому ранение и столкнул с балкона. Однако Иванов эту версию решительно отрицает. // МК