Террориста, расстрелявшего в Стамбуле 39 человек, приговорили к 1368 годам тюрьмы
Суд вынес приговор Абдулгадиру Машарипову, исполнителю теракта в ночном клубе Стамбула Reina 1 января 2017 года.
Террорист получил 40 пожизненных сроков или 1 368 лет тюремного заключения, сообщает NTV.
Свою вину 32-летний Машарипов не признал. Он заявил, что давал показания под пытками и давлением.
В своем последнем слове террорист сказал, что его ходатайство о проверке отпечатков пальцев не удовлетворили.
Как сообщалось, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь 2017 года.
Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев) и почти 70 получили ранения.
Позже стало известно о задержании Абдулгадира Машарипова, который впоследствии признал свою вину. // OBOZREVATELTweet