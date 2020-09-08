Террориста, расстрелявшего в Стамбуле 39 человек, приговорили к 1368 годам тюрьмы

Суд вынес приговор Абдулгадиру Машарипову, исполнителю теракта в ночном клубе Стамбула Reina 1 января 2017 года.

Террорист получил 40 пожизненных сроков или 1 368 лет тюремного заключения, сообщает NTV.

Свою вину 32-летний Машарипов не признал. Он заявил, что давал показания под пытками и давлением.

В своем последнем слове террорист сказал, что его ходатайство о проверке отпечатков пальцев не удовлетворили.

Как сообщалось, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь 2017 года.

Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев) и почти 70 получили ранения.

Позже стало известно о задержании Абдулгадира Машарипова, который впоследствии признал свою вину. // OBOZREVATEL