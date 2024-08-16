Традиції мародерства не пропʼєш: російські військові розграбували будинки місцевих жителів у російськікій же Колотилівці (аудіо)

З початком повномасштабного вторгнення російської орди в Україну для багатьох стало одкровенням відкрите мародерство російських солдатів. Але більшість мешканців путінської Росії або не вірять цьому, коли їм навіть демонструють численні фото та відео докази, або гаряче підтримують. Тепер у деяких росіян зʼявилась можливість на своєму гіркому досвіді відчути мародерську міць збройних сил РФ, а саме у мешканців села Колотилівка (рос. Колотиловка) яке знаходиться у Красноярузькому районі Бєлгородської області Російської Федерації.

Як розповів білгородському виданню «Пепіл» один із місцевих жителів, російські військові зламують будинки і викрадають машини місцевих жителів, у деяких жителів Колотилівки зникла худоба, інші – вивозять те, що залишилося.

У чаті села (скріншоти є в розпорядженні «Попелу») люди пишуть, що в них із дому російські військові розграбували льохи, винесли ноутбуки, телевізори та інші дорогі речі, включно з навіть одягом.

Мешканці скаржилися голові села Тетяні Пронченко, яка підтвердила факти повідомлень про мародерство і пообіцяла передати цю інформацію до керівництву Бєлгородської області.

Українські бійці кілька днів тому проривалися у Бєлгородську область в районі саме Колотилівки, паралельно із розширенням наступу в Курській, проте зіштовхнулися із сильним опором росіян.