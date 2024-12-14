Трагедія на грузинському курорті Гудаурі: у спальні індійського ресторану виявлено 12 тіл

За даними МВС Грузії, на гірськолижному курорті Гудаурі в ресторані індійської кухні було виявлено тіла 12 осіб – 11 іноземців та 1 громадянина Грузії. Вони перебували в спальній зоні на другому поверсі ресторану. Припускають, що загиблі є співробітниками закладу.

Як ідеться в повідомленні поліції, жодних зовнішніх ознак насильства на тілах немає. При цьому, за попередньою інформацією слідства, у закритому приміщенні біля спалень було встановлено генератор. Припускають, що його увімкнули напередодні після того, як у ресторані відключили електроенергію.

На місці працюють експерти-криміналісти, допитують свідків. Для встановлення точної причини смертей призначено судово-медичну експертизу. Порушено кримінальну справу за статтею 116 КК Грузії – “Заподіяння смерті з необережності”.