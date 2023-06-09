Трамп став першим колишнім президентом в історії США, якому висунули федеральні звинувачення
Міністерство юстиції США зробило важливий з юридичної та політичної точки зору крок, висунувши федеральні кримінальні звинувачення проти колишнього президента Дональда Дж. Трампа. Про це повідомили в четвер кілька джерел, обізнаних із цією справою.
Як зазначає The New York Times, обвинувальний висновок, поданий до Федерального окружного суду в Маямі, є першим в американській історії, коли колишньому президенту висунули федеральні звинувачення. Це ставить націю в надзвичайне становище, враховуючи статус Трампа не лише як колишнього голови виконавчої влади, але й як фаворита на висування в президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
За словами людей, обізнаних з цим питанням, Трамп був звинувачений загалом за семи пунктами, включаючи навмисне зберігання таємниць національної оборони в порушення Закону про шпигунство, надання неправдивих заяв і перешкоджання правосуддю.
Очікується, що Трамп здасться владі Маямі у вівторок, за словами близької до нього особи та його власної публікації на Truth Social.
Обвинувальний висновок, поданий офісом спеціального прокурора Джека Сміта, був надісланий приблизно через два місяці після того, як місцева прокуратура в Нью-Йорку висунула проти Трампа понад 30 звинувачень у тяжких злочинах у справі, пов’язаній з виплатою грошей порнозірці напередодны виборыв 2016 року.
Сміт також розслідує масштабні потуги Трампа, щодо збереження влади після його поразки на виборах у 2020 році, і те, як ці зусилля призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року протрампівським натовпом.
Оприлюднені документи у справі намалювали картину того, як Трамп неодноразово перешкоджав зусиллям Національного управління архівів і документації та Міністерства юстиції повернути паку із сотень конфіденційних державних документів, які колишній президент взяв із собою з Білого дому. і зберігав переважно у своєму приватному клубі та резиденції у Флориді.
Хоча характер деяких документів, знайдених у Трампа, відомий (наприклад, він зберіг листи північнокорейського диктатора Кім Чен Ина), залишається незрозумілим, які інші секретні матеріали були знайдені та яку шкоду національній безпеці завдало його володіння ними.
Трамп неодноразово характеризував це розслідування як політично вмотивоване полювання на відьом, і останніми тижнями його адвокати намагалися порушити, як вони кажуть, питання неправомірної поведінки прокурора.