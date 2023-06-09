Трамп став першим колишнім президентом в історії США, якому висунули федеральні звинувачення

Міністерство юстиції США зробило важливий з юридичної та політичної точки зору крок, висунувши федеральні кримінальні звинувачення проти колишнього президента Дональда Дж. Трампа. Про це повідомили в четвер кілька джерел, обізнаних із цією справою.

Як зазначає The New York Times, обвинувальний висновок, поданий до Федерального окружного суду в Маямі, є першим в американській історії, коли колишньому президенту висунули федеральні звинувачення. Це ставить націю в надзвичайне становище, враховуючи статус Трампа не лише як колишнього голови виконавчої влади, але й як фаворита на висування в президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.