Трамп заявив, що він хоче, щоб США взяли у власність Смугу Гази, а палестинців переселити кудись

Президент Дональд Трамп заявив, що він хоче, щоб США взяли у власність Смугу Гази та відбудували її після того, як палестинців переселять в інше місце.

Про це президент Трамп заявив у вівторок ввечері у Білому Домі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, зазначає Голос Америки.

“США візьмуть під свій контроль Смугу Гази, і ми також попрацюємо з нею, – сказав Трамп журналістам. – Ми будемо володіти ним і відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули, та іншої зброї на місці”.

“Якщо це необхідно, ми це зробимо, ми візьмемо на себе цю частину, ми збудемо розвивати її, створювати тисячі й тисячі робочих місць, і це буде те, чим зможе пишатися весь Близький Схід”, – додав Трамп.

Він сказав, що уявляє собі людей, які живуть у перебудованій Газі, яка, за його словами, може виглядати як «Рив’єра Близького Сходу».

Він сказав, що уявляє, що там можуть жити “переважно палестинці”, але також описав своє бачення Гази як “міжнародного, неймовірного місця”, де живуть “люди всього світу”.

Нетаньягу сказав, що Трамп “мислить нестандартно зі свіжими ідеями” і “виявляє готовність порушити традиційне мислення”.

Як писав Голос Америки, раніше у вівторок Трамп заявив, що палестинцям “сподобається” його план виселити їх з Гази в інші країни Близького Сходу, включаючи Єгипет і Йорданію. Обидів країни навідріз відмовилися приймати переселенців з Гази.

Раніше у вівторок посланник Трампа на Близькому Сході заявив, що розроблений раніше в рамках припинення вогню графік відновлення Гази не є життєздатним планом післявоєнної відбудови території, зруйнованої 15-місячним конфліктом.

Нетаньягу є першим іноземним лідером, який наніс візит до Вашингтона після інаугурації Трампа.

Нетаньягу порівняв війну Ізраїлю з ХАМАСом з боротьбою союзників проти нацистів у Другій світовій війні. Він також сказав, що міцний мир неможливий, якщо ХАМАС залишиться при владі.

“Очевидно, що ви не можете говорити про мир — ні з ХАМАСом, ні на Близькому Сході — якщо ця токсична та вбивча організація залишиться, так само, як ви не змогли б встановити мир у Європі після Другої світової війни, якщо Нацистський режим залишився б при владі, і залишилася б нацистська армія”, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Трамп не виключив відправки американських військ для забезпечення безпеки в Газі, сказавши у відповідь на запитання журналіста: “Що стосується Гази, ми зробимо все, що необхідно. Якщо буде потрібно, ми це зробимо”.

За словами Нетаньягу, “перемога Ізраїлю буде перемогою Америки”. Він додав, що Трамп виконує обіцянки, які спочатку здаються неймовірними.

Візит лідера Ізраїлю відбувається на тлі падіння підтримки Нетаньягу в Ізраїлі та зростаючим тиском на нього з боку його ж правої коаліції, яка вимагає припинити тимчасове перемир’я в Газі. Також ізраїльська громадськість вимагає, щоб заручники чимшвидше потрапили додому, воєнні дії в Газі були припинені.