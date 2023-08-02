Трампу пред’явлено ще одне звинувачення – у спробі скасувати результати виборів 2020 року

Повідомляється, що звинувачення екс-президенту США пред’явлено втретє за останні чотири місяці.

У вівторок, 1 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу пред’явили кримінальні звинувачення у зв’язку з його спробою скасувати поразку на президентських виборах у 2020 році.

Як передає “Голос Америки“, звинувачення йому пред’явлено втретє за останні чотири місяці у рамках розслідування, яке веде спеціальний прокурор США Джек Сміт. Трампу наказано постати перед федеральним судом у четвер, 3 серпня.

Згідно з обвинувальним висновком, Трамп вступив у змову з метою не дозволити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена і таким чином позбавив американців законного права на чесні вибори.

Зазначається, що Трамп чинив тиск на офіційні особи, заявляючи про нібито широкомасштабні фальсифікації під час голосування. Як відомо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій США, щоб перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Байдена.

Дональд Трамп – у чому ще звинувачують екс-президента США

Нагадаємо, 10 червня прокурори оприлюднили обвинувальний висновок щодо Дональда Трампа у справі про незаконне зберігання секретних документів. За версією слідства, Трамп забрав у свій маєток в Мар-а-Лаго безліч файлів та документів, які залишилися у нього з часів його перебування на посаді президента. Серед цих документів були і дуже конфіденційні.

Днями стало відомо, що Трампу висунули нові звинувачення у цій справі. Його додатково звинуватили у тому, що він попросив свого камердинера Уолта Науту та менеджера з нерухомості Карлоса де Олівейру знищити файли, які можуть бути доказами у справі проти нього. // УНІАН