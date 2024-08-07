Тропічний шторм “Деббі” у США забрав життя 5 людей. У кількох штатах оголосили надзвичайний стан

Тропічний шторм “Деббі” через тривалі зливи та повені затопив сотні будинків у історичних містечках Флориди та інших штатів на півдні США.

Загинуло вже щонайменше 5 людей, зазначає Голос Америки. Серед них – 13-річний хлопчик унаслідок того, що від сильного вітру дерево впало на так званий мобільний будинок.

Ще одна дитина 12-ти років загинула разом із 38-річною жінкою внаслідок автокатастрофи на мокрій дорозі. На автотрасі у Флориді загинув і чоловік, що був за кермом вантажівки.

За даними Національного центру спостереження за ураганами США, рекордний дощ під час шторму спричинив раптову повінь, рівень води в деяких районах сягає 30 дюймів (близько 76 сантиметрів).

“Випало удвічі більше дощу, ніж нам прогнозували”, – повідомив Девід Ратбун, очільник пожежної служби Сарасоти, звідки евакуювали понад 500 людей із затоплених будинків.

Центр шторму перебуває над південно-східною частиною штату Джорджія.

Ван Джонсон, мер міста Саванна, штат Джорджія, повідомив місцевих мешканців: “Очікуйте, що у вівторок [6 серпня] буде важкий день”.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відклала захід своєї виборчої кампанії, запланований на четвер у Саванні.

У штаті Південна Кароліна торнадо пошкодив дерева, будинки та зруйнував лінії електропередач. Посадовці штату назвали цей шторм “історичною та потенційно безпрецедентною подією”.

За даними FlightAware.com, у понеділок по всій країні було скасовано понад 1600 рейсів, а у вівторок – понад 550 рейсів, багато з них – до та з аеропортів Флориди.